Türkiye İstanbul’da 15 Ocak Cuma günü kar yağması bekleniyor

İstanbul’da 15 Ocak Cuma günü kar yağması bekleniyor

Türkiye

İstanbul’da 15 Ocak Cuma günü kar yağması bekleniyor

Türkiye'de çarşamba gününden itibaren yağışların iç kesimlerde Ankara başta olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'da 15 Ocak Cuma günü karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

10 Ocak 2021, Pazar 11:18 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Türkiye, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

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Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve batı bölgelerde görülecek yağışlarla birlikte kuzeybatı bölgelerde biraz azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi ve Salı sıcaklıklar artacak

Sıcaklıkların, Pazartesi ve Salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak Çarşamba günü batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

15 Ocak'ta İstanbul'da kar yağacak

14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Marmara ile Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı hava geliyor

Yarından itibaren kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte ülke genelinde yayılması, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ankara'da perşembe günü etkili olması beklenen kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar etkili olacağı belirtildi.

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