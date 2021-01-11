Türkiye İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak
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İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak

Türkiye

İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre, 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak. Öte yanda 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapmayan İstanbulkartlar da kullanıma kapatılacak.

11 Ocak 2021, Pazartesi 12:47 Son Güncelleme:
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Daha önce HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkartların kullanımının 15 Ocak'tan itibaren yasaklanacağını duyuran İBB'den yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 15 Ocak tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceği belirtildi.

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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir."

HES kodu zorunluluğu başlıyor

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu. Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlanmıştı. İBB'de 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapmayan İstanbulkartları kullanıma kapatacak.

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