İstanbul’da 15 Temmuz önlemleri

Valilik'ten yapılan açıklamada, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle idrak edilecektir. Etkinlikler için valiliğimizce gerekli güvenlik, sağlık ve ulaşım tedbirleri alınmıştır. 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek program dolayısıyla ulaşımda yoğunluk beklenmektedir" denildi.

Açıklamada trafik yoğunluğu yaşanabilecek güzergâhlar şöyle belirtildi: 1- Basın Ekspres’ten Atatürk Havalimanı’na geliş, 2- E5 Güney ve Kuzeyden Atatürk Havalimanı’na geliş, 3- Havuzlu Kavşak, Yeni Havalimanı Caddesi ve Atatürk Havalimanı istikameti Açıklamada, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılacakların metro, metrobüs, ilave düzenlenecek otobüs seferleri ve benzeri toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri uygun olacağı belirtildi.

Program alanına özel araçlarıyla ulaşım sağlayacak olanların CNR EXPO ve Atatürk Havaalanı otoparklarını kullanabileceği kaydedildi. Etkinlikler sırasında Atatürk Havalimanı’nda 9 bin 500, il genelinde alınacak emniyet tedbirleri için ise 25 bin personel görevlendirildiği vurgulandı.



