Türkiye İstanbul’da 285 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul’da 285 kilogram eroin ele geçirildi

Türkiye

İstanbul’da 285 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 285 kilogram eroin, Kocaeli’nde 53 kilogram skunk ele geçirildiğini bildirdi.

23 Ekim 2021, Cumartesi 22:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 285 kilogram eroin, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 53 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyet teşkilatımızı ve emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Elçiye zeval
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mahalle sakinleri ihbar etti! Evine dönen kadın sinir krizi geçirdi