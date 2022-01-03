Türkiye İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi!

İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi!

Türkiye

İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi!

İstanbul'da 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanacak. Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.

03 Ocak 2022, Pazartesi 09:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle;

BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy

Yazarlarımızdan
Banu Şen
İlklerin şehri: Uşak
Banu Şen
Hakan Çelik
Kalitesini hissettiriyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Güçlü bir izm
Rauf Tamer
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Karşılık bulamayınca yüzüne kimyasal madde dökmüştü, işte istenen ceza!