Türkiye İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00'de başlayacak

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00'de başlayacak

Türkiye

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00'de başlayacak

İSKİ'nin Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca ilçelerinin bazı mahallelerinde uygulanacak su kesintisi bu akşam saat 21.00'de başlayacak. İstanbul'da su kesintisi 30 saat sürecek.

05 Ocak 2021, Salı 12:00 Son Güncelleme:
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

İşte 30 saat süreyle su verilemeyecek ilçe ve mahalleler;

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Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

7 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek 

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

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