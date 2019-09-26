İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da saat 23.20 sularında bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Silivri olan depremin şiddetini AFAD 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak açıkladı

26 Eylül 2019, Perşembe 23:26 Son Güncelleme:
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İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.20'de Silivri açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul'da depremi hissen vatandaşlar paniğe kapılarak sokaklara döküldü.

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Saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurmuştu.

Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedilmişti.

Haberin fotoğrafları için tıklayınİstanbul'daki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti

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İSTANBUL (DHA)

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