Türkiye İstanbul'da 4 bina karantinaya alındı

İstanbul'da 4 bina karantinaya alındı

Türkiye

İstanbul'da 4 bina karantinaya alındı

Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre Bağcılar'da 4 binada karantina tedbirinin uygulanacağını duyurdu.

06 Nisan 2020, Pazartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 4 binanın karantinaya alındığı ifade edildi.

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.


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