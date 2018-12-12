İstanbul Avcılar’da Yeşilkent Mahallesi’ndeki Leyla Bayram İlkokulu, 5300 öğrencisiyle Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu oldu. Öğrenci sayısı Türkiye’deki 66 ilçe merkezinin nüfusundan fazla olan okulda 155 öğretmen, bir müdür ve dört müdür yardımcısı görev yapıyor. Okulda 800’ü Suriyeli olmak üzere 7 ülkeden öğrenci eğitim görüyor.

1-A'DAN 1-V'YE

1 ve 2’nci sınıflar için 25’er dersliğin olduğu okulda 1-A, 1-B diye başlayan sınıf isimleri 1-V’de son buluyor. Müdür İsmail Mustafa Akçay “Gönlümüz o kadar zengin ki, 5000 öğrenciyi daha bu okula sığdırabiliriz” diyor. Veliler ise sınıfların kalabalık olmasından ve öğretmenlerin öğrencilerle yeterince ilgilenememesinden şikayet ediyor.

ÖĞRETMENLER ODASINDA YER KALMIYOR

Leyla Bayram İlkokulu'nda sınıflar 40 ila 50 öğrenci arasında değişiyor. Ders aralarında ise öğretmenler odasında oturacak yer kalmıyor.







