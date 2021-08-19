Türkiye İstanbul'da 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var...

İstanbul'da 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var...

Türkiye

İstanbul'da 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var...

İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu, 1 i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

19 Ağustos 2021, Perşembe 08:21 Son Güncelleme:
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İstanbul Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu, 1 i ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.



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