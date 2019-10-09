İstanbul'da 6 okula daha deprem tahliyesi
İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan incelemede, beş ilçedeki altı okulun daha taşınmasına karar verildi.
Okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler, geçici olarak çevre okullara yönlendirilecek. Ayrıca taşınmasına karar verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde hizmet verecek. Bu okullarla birlikte deprem sonrasında tahliye edilen okul sayısı 35’e yükseldi.
TAŞINACAK OLAN OKULLAR
1- Gaziosmanpaşa İlkokulu Anasınıfları (Bağcılar) 2- Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bayrampaşa) 3- Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (Güngören) 4- Gültepe İlkokulu - Anasınıfları (Küçükçekmece) 5- Göktürk İlkokulu (Küçükçekmece) 6- Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu (Silivri)