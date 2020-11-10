Türkiye İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Türkiye

İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

10 Kasım 2020, Salı 22:24 Son Güncelleme:
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İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında, "65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10:00-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına" karar verildi.

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