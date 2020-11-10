İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınla mücadele kapsamında, "65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10:00-16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına" karar verildi.

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