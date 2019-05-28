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İstanbul’da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul’da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

28 Mayıs 2019, Salı 18:54
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İstanbul’da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950’de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti.

Bugün ise son 69 yılın en sıcak Mayısı yaşandı. Kartal’da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe’de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu.

VATANDAŞLAR DENİZE AKIN ETTİ

Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının 28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti. Kimi denize girdi kimi ise ağaç altında dinlenmeyi tercih etti.

İstanbul (DHA)

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