Türkiye İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

Türkiye

İstanbul'da 8 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 8 ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 35 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

07 Eylül 2021, Salı 08:26 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saat 06.00'da 8 ilçede önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyona, özel harekat polisi, polis helikopteri, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Öte yandan, Fatih Karagümrük Mahallesi Kuruçınar Sokak'ta bulunan gecekonduya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yine Fatih Zeyrek Mahallesi Tezgâhçılar Sokak'ta 3 katlı binanın 1. katına ve Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katı olmak üzere 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyon anları kameralara yansırken, baskınlarda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.




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