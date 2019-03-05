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İstanbul’da 874 metre uzunluğunda kavşak viyadüğü yapılıyor

İstanbul’da, 874 metre uzunluğundaki en büyük katlı kavşak viyadüğü Fikirtepe’de inşa ediliyor. Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatması bekleniyor. Proje hayata tümüyle geçirildiğinde Fikirtepeliler İstanbul’un tüm noktalarına direkt olarak bağlantı sağlayabilecek

05 Mart 2019, Salı 22:40 Son Güncelleme:
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İstanbul’da 874 metre uzunluğunda kavşak viyadüğü yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi’ndeki trafiği rahatlatmak amacıyla 4 Aralık 2017 tarihinde başlatılan dev kavşak projesinde çalışmalar hızlandı.

YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Bu kapsamda viyadük ayaklarının yüzde 70’i tamamlanırken, viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine başlandı. Çalışma kapsamında, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni kara yolu yapılıyor. 7’si ana yol olmak üzere 18 farklı güzergahtan oluşan kavşak çalışmasında, 1 viyadük ve 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, 1 kara yolu altgeçidi, 2 kara yolu köprüsü, 3 dere köprüsü, 1 yaya üstgeçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni kara yolu inşa ediliyor.

Projenin 30 Kasım 2019 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında, 160 bin kişinin burada yaşaması öngörülüyor.

İSTANBUL’UN TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Çalışma ile mevcut O-1 ve D-100 karayollarının kesişme noktası olan Uzunçayır Kavşağı’nın, halen çalışmaları süren Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi sonrasındaki ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Proje tamamlandığında, Fikirtepe Mahallesinin Kadıköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Harem ve Göztepe ile olan Kara yolu bağlantıları, mevcut yollara en az trafik yükü getirecek şekilde hizmet verecek.

Sibel GÜLERSÖYLER/İSTANBUL(DHA

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