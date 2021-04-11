Sancaktepe'de özel bir hastanenin acil servisinden aldığı hastayı başka bir hastaneye götürmek isteyen ambulans, acil servis çıkışına park eden otomobil nedeniyle dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Otomobilin sürücüsüne ulaşılamayınca, park halindeki başka bir aracı sürücüsünün çekmesinin ardından ambulans yoluna devam edebildi.

Olay Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki özel bir hastanenin acil servis girişinde yaşandı.

Hastaneden hasta alan ambulans, hastayı başka bir hastaneye yetiştirmek için harekete geçti. Ambulansın sürücüsü acil servis çıkışına geldiğinde ise 06 PM 227 plakalı otomobilin yolu kapattığını gördü. Uzun süre korna çalan ambulans sürücüsü park eden otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ

Otomobilin sürücüsüne ulaşılamayınca dakikalarca bekleyen ambulans, park halindeki başka bir otomobilin sürücüsünün aracını çekmesinin ardından yoluna devam edebildi. Acil servis girişi önüne park eden otomobil çekici ile otoparka götürüldü.