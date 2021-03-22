Türkiye İstanbul'da ağaç otomobilin üzerine devrildi

İstanbul'da ağaç otomobilin üzerine devrildi

Türkiye

İstanbul'da ağaç otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Beşiktaş'ta şiddetli yağış nedeniyle sokak üzerindeki ağaç, park halinde duran bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar oluşurken, sokak bir süre trafiğe kapandı.

22 Mart 2021, Pazartesi 23:27 Son Güncelleme:
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Etiler Seher Yıldızı Sokak'ta saat 20.30 sıralarında kaldırımda bulunan bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Gürültüyü duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis, emniyet şeridi çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. İtfaiye ekipleri, testere yardımıyla gövdesini ve dallarını parçalara ayırdığı ağacı kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

DHA

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