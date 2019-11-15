Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri de koku gelmesi üzerine inceleme yaptı.

Bakırköy Kaymakamlığı, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Ölenlerin Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) eşi Zeliha Delen ve çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali olduğu belirlendi.

Anne Zeliha Delen, baba Bahattin Delen ve çocuk Ali Delen’nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anne yardım çağırmak istemiş

Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali’nin cansız bedenini buldu. Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu.

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aile yakınları sinir krizi geçirdi

Polis, olayın olduğu sokağı kapatarak binada bulunanları tahliye ederken, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Mahallede bakkallık yapan Mehmet Çelik, AA muhabirinin soruları üzerine, babanın en son dün kendisinden su aldığını belirterek, "Herhangi bir sıkıntıları yoktu. Konuştuk biraz. Duyunca şok geçirdik." dedi.

Çelik, babanın Kuyumcukent’te imalat işi yaptığını söyledi. Evde, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri, evin önünde bulunan ve Süleyman Delen'e ait olduğu belirtilen otomobilde de inceleme yaptı.

Başsavcılık: Aşırı derecede borcu var

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Açıklamada, "B.D.’nin, Kuyumcukent’teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığı ve birtakım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir" denildi.

İncelenmek üzere evden eşya alındı

Öte yandan, İSTAÇ Hijyen ekibinin de eve gelerek incelmelerde bulundu. Hijyen ekiplerinin incelenmek üzere evden bir kaç parça eşya aldığı görüldü.

Ailenin komşusu Süleyman Ali Şan, "Gayet iyi tanıyorum. 2-3 yıl önce benim arabama vurdu. Ufacık bir kağıt koydu üzerine. Bu devirde böyle bir insan var mı? Her zaman camide görürdüm. Konuşurduk. Çok iyi bir insandı. Ben çocuğa acıyorum. Komşuluğu dört dörtlüktü. Dört dörtlük bir insandı. En son 2-3 gün önce görüştüm" dedi.

"Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim"

Baba Bahattin Delen’in telefonunda yapılan inceleme ise bir yakınına hitaben yazdığı ancak gönderilmeyen kayıtlı mesajda "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" yazdığı belirlendi.

Öte yandan cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınarak, Alibeyköy Gasilhanesi’ne götürüldüi. Cenazelerin yarın öğle namazı sonrası Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi.

Kaymakamlık açıklama yaptı

Kaymakamlığın açıklaması şöyle; "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.

Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

#olayıngeçmişi

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