Türkiye İstanbul'da akılalmaz anlar! Dolu tramvaya binme kavgası...

İstanbul'da akılalmaz anlar! Dolu tramvaya binme kavgası...

Türkiye

İstanbul'da akılalmaz anlar! Dolu tramvaya binme kavgası...

İstanbul'da dün akşam kısıtlama saati öncesi akılalmaz anlar yaşandı. Dolu tramvaya binmeye çalışan yolcular arasında kavga çıktı.

16 Nisan 2021, Cuma 09:51 Son Güncelleme:
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Fatih Laleli Tramvay Durağında akşam kısıtlama öncesi dolu tramvaya binmeye çalışan yolcular arasında kavga çıktı. Maske takmadıkları görülen yolcuların duraktaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Olay, dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Fatih Laleli Tramvay Durağında yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yakın tramvay durağı doldu taştı. Yoğunluktan tramvay kapıları bir süre kapanmadı. 

Yolcular arasında tramvaya binme sırası yüzünden tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tehdit ve küfürler savurunca duraktaki tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve çevredekiler kavga edenleri güçlükle yatıştırdı. Maskesiz kişilerin birbirleriyle kavga ettikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Vedat BAYRAKTAR / DHA

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