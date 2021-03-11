İnönü Mahallesi'ndeki olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre üst geçit altından geçen bir sürücünün aracına taş atıldı. Duruma öfkelenen sürücü, taş attığını düşündüğü çocukları takibe aldı. Üst geçitten 3-4 sokak ileride çocukları gören adam, o sırada yol kenarındaki bankta oturan çocukların yanına gitti.





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KEMERLE SALDIRDI

Kemerini çıkaran adam, çocukları yakalamaya çalışırken 3 çocuk kaçarak öfkeli sürücünün elinden kurtuldu. Saldırıya uğrayan çocuklardan Berk Kamiray, amcasını arayarak durumu anlattı. Saldırgan, olay yerinden uzaklaşırken kemerli saldırganın kovaladığı 12 yaşındaki Berk Kamiray'ın babası Şenol Kamiray, "Çocuklar burada oturuyormuş, sonra o adam gelmiş. Benim çocuğumu 3-4 sokak kovalıyor sonra peşini bırakıyor, diğer çocuklara yöneliyor. Yapmasının nedeni de 'Benim arabamın camını kırdılar' diye. Ortada delil yok, polisi de aramamış. Oğlum sonra amcasını arıyor. Amcası gelip adamı buluyor. Diğer çocukların ailelerini bulup şikayetçi olacağız gelirlerse. Bir şeyler yapılması için illa çocuğumun ölmesi mi gerekiyor. Hatırlarsınız Sefaköy'de araca kar topu attı diye adam kovaladı, çocuğa araba çarptı öldü. İlla benim çocuğumun da ölmesi mi lazım " diye konuştu.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan kemerli saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bankta oturan çocukların yanına gelen adam kemerini çıkarıyor ve çocukları kovalıyor. Aile, Küçükçekmece İlçe Çocuk Büro Amirliği'ne giderek saldırgan sürücüden şikayetçi oldu.



