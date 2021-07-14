Türkiye İstanbul'da akrabalar birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul'da akrabalar birbirine girdi! O anlar kamerada

Türkiye

İstanbul'da akrabalar birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişiye sopalarla vurulması cep telefonu kamerasına yansıdı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 19:13 Son Güncelleme:
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Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Van'da bulunan arazi nedeniyle akraba olan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.

Bir ailenin, kaçıp eve saklanmasının ardından saldırganlar daireye taş atmaya başladı. Eve saklanan aile üyelerinin dışarı çıkmaması üzerine saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Yaşanan kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya gruptan bir kişinin sopalarla dövülmesi yansıdı.

Veysel TİMDU / İSTANBUL (DHA)

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