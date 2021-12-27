İstanbul'da evinin kapısına çiğ yumurta ve birtakım kimyasal maddeler bırakıldığını gören aile bunu yapan kişiyi bulmak için gizli kamera yerleştirmeye karar verdi. Görüntülerini izlediklerinde ise kapılarının önüne çiğ yumurta ve kimyasal maddeyi atan kişinin alt komşuları olduğunu tespit etti.

Akılalmaz olayın adresi İstanbul Gaziosmanpaşa. Aslında iki komşu gürültüden dolayı kavgalıydı.

Deniz Kocaboğa’nın iddiasına göre, “güvenlik beni arayıp gürültü yaptığımıza dair şikayet olduğunu söylüyordu. Bende bir daha aramayın dedim. O günden sonra ilginç olaylar yaşamaya başladık."

Aile kapılarını açtığında, kırık çiğ yumurta gördü ama kimin yaptığı belli değildi. Bu sebepten dolayı aile evin dış kapısına güvenlik kamerası takmaya karar verdi. İşte ne olduysa o kameradan sonra oldu. Görüntüleri izleyen aile şaşkına döndü. Çiğ yumurtayı atan, ayakkabısına kimyasal madde döken ve bebek arabasını pisleyen kişi alt komşusu çıktı.

“BEBEK ARABASINA 1 DEFA DIŞKI ATTI”

Kocaboğa, “Bebek arabasına 2 kere saldırı gerçekleştirdi. Bir defasında dışkı atılmıştı” dedi. Öte yandan aile kabusları olan komşundan şikayetçi oldu” dedi.

Kameralara yakalanan alt komşusu ise, aralarındaki gelirimi doğruladı ancak görüntüleri kabul etmedi. Yapılanların iftira olduğunu belirten kadın, “kapandı dava” dedi ancak savcılık komşu hakkında soruşturma başlattı ve son sözü mahkeme söyleyecek.