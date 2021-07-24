İstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşı hazırlıksız yakaladı
İstanbul’un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
24 Temmuz 2021, Cumartesi 19:19 Son Güncelleme:
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Kentin çeşitli noktalarında öğleden sonra yağış etkili oldu. Üsküdar’da şiddetli rüzgar eşliğinde sağanak şeklinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığındı. Öte yandan İBB CepTrafik haritası uygulamasına göre saat 19.05 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçüldü.
AA