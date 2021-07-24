Kentin çeşitli noktalarında öğleden sonra yağış etkili oldu. Üsküdar’da şiddetli rüzgar eşliğinde sağanak şeklinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığındı. Öte yandan İBB CepTrafik haritası uygulamasına göre saat 19.05 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçüldü.

AA