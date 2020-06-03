Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, corona virüs normalleşme süreci için hazırladığı rehberde önemli detaylara dikkat çekti. Rehberde mekanları için masalar arası mesafeyi 1,5 metre, yan yana masalar için olan mesafeyi ise en az 60 santimetre olarak belirledi.

Normalleşme süreci ile kapılarını açan restoran, kafe, bar ve büfelerin birçoğu uyarı ve kriterlere uyarken, bazı işletmelerin eski alışkanlıklarını sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. Mekanlardaki en büyük sıkıntı, personel ile müşteri arasında uyulması gereken bir metre kuralında yaşanıyor. Normalleşme sürecine adapte olmaya çalışan İstanbul’da restoran, kafe ve barlar açıldı. İşletmelerin büyük kısmının sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görülürken, bazı işletmelerin eskisi gibi hiçbir kısıtlama olmadan müşteri ağırlanması dikkat çekti.

Sosyal mesafe göz ardı ediliyor

İstanbul’un en hareketli semtlerinden Beşiktaş, Nişantaşı, Beyoğlu üçgeninde sosyal mesafe düzenlemesine uymayan işletmelerin genelde küçük ölçekli kafe, büfe ve barlar olduğu dikkatlerden kaçmazken, restoranların masa düzenlemeleri ise Kovid-19 önlemlerine uygun şekilde yerleştirilmiş durumda. Beşiktaş'ta özellikle balık pazarındaki restoranların oturma düzeninde bir değişiklik yapmamışlar. Sinanpaşa Camii’nin arka kısmında bulunan ve pandemi öncesi dolup taşan çay bahçelerinde ise sosyal mesafe kurallarına uygun masa düzenlemesi yapıldı..

Beşiktaş, Nişantaşı ve Beyoğlu'nda sosyal mesafe

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin denetimlerini arttırdığı semtte, kafelerdeki masalara dezenfektanlar konulurken, masa düzenlemesinin de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapıldı. Beşiktaş Çarşısı esnafı ise normalleşme sürecinin ikinci gününde de siftahsız dükkan kapattıklarından şikayet ettiler.

Nişantaşı’nda da birçok işletmenin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yaptı. Abdi İpekçi Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları nedeniyle, birçok restoran ve mekanın henüz açılmadığı semtte, bazı kafelerdeki masa standardının 1.5 metre kriterinden uzak olarak yerleştirildi.

Beyoğlu’nda restoranların neredeyse tamamı 1.5 metre mesafe kuralına uyarken, İstiklal Caddesi girişinde zabıta ekiplerinin vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfektan stantları kurdu. Ara sokaklardaki bazı kafelerde mesafe kuralına uyulmaması dikkatlerden kaçmazken, Nevizade’de her masaya uyarı levhası konulsa da sıkışıklık devam ediyor. Çiçek Pasajı’ndaki birçok işletmenin müşteri yetersizliği nedeniyle açılmaması dikkat çekti.

Buradaki işletme sahipleri corona virüs pandemisi öncesi günleri mumla aradıklarını söylediler.

Milliyet - Mert İnan





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