Türkiye İstanbul'da AVM ve cadde mağazaları kapanış saati değişti! AVM'ler saat kaçta kapanıyor?

İstanbul'da AVM ve cadde mağazaları kapanış saati değişti! AVM'ler saat kaçta kapanıyor?

Türkiye

İstanbul'da AVM ve cadde mağazaları kapanış saati değişti! AVM'ler saat kaçta kapanıyor?

Kısmi kapanma kararı sonrası yeni kısıtlama kararları alındı. Yeni tedbirler sonrası İstanbul'da AVM ve cadde mağazalarının kapanış saatleri hakkında önemli bir değişiklik yaşandı. İstanbul'da AVM ve cadde mağazaları kapanış saatleri değişti.

16 Nisan 2021, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararlarının ardından AVM ve mağazaların kapanış saatleriyle ilgili İstanbul Ticaret Odası'ndan açıklama geldi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."



Yazarlarımızdan
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yeni bir rota
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Taksim'de zabıta ile seyyar satıcı arasında arbede, 1 seyyar satıcı yaralandı