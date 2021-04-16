İstanbul'da AVM ve cadde mağazaları kapanış saati değişti! AVM'ler saat kaçta kapanıyor?
Kısmi kapanma kararı sonrası yeni kısıtlama kararları alındı. Yeni tedbirler sonrası İstanbul'da AVM ve cadde mağazalarının kapanış saatleri hakkında önemli bir değişiklik yaşandı. İstanbul'da AVM ve cadde mağazaları kapanış saatleri değişti.
16 Nisan 2021, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
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Koronavirüs nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararlarının ardından AVM ve mağazaların kapanış saatleriyle ilgili İstanbul Ticaret Odası'ndan açıklama geldi.
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."
https://twitter.com/SekibAvdagic/status/1382752565457256448
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