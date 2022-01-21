Türkiye İstanbul’da baltalı dehşet! O veli gözaltına alındı

İstanbul’da baltalı dehşet! O veli gözaltına alındı

Türkiye

İstanbul’da baltalı dehşet! O veli gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa’da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Elinde balta ile okulu gezen velinin o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, zanlı polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

21 Ocak 2022, Cuma 21:15 Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa’da, kavga esnasında çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini iddia ederek baltayla okula gelen veli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezi’ne saat 11.40 sıralarında baltayla gelen öğrenci velisi E.Y. (43), çocuğuna bıçak çekildiğini öne sürerek, "Benim oğluma bıçak çeken kim?" diye bağırıp okuldan ayrıldı. İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine gelen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi üzerinde yakalayıp gözaltına aldı.

İHA

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