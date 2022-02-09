Türkiye İstanbul'da barajlarda rekor artış! Bir gün içinde...

İstanbul'da barajlarda rekor artış! Bir gün içinde...

Türkiye

İstanbul'da barajlarda rekor artış! Bir gün içinde...

İstanbul'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağladı. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü.

09 Şubat 2022, Çarşamba 09:55 Son Güncelleme:
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı. 

İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. 

Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.

Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

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