Türkiye İstanbul'da barajların doluluk oranı! İşte son durum

İstanbul'da barajların doluluk oranı! İşte son durum

Türkiye

İstanbul'da barajların doluluk oranı! İşte son durum

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan barajlarda doluluk oranı belli oldu. İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 51,19 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

30 Eylül 2021, Perşembe 11:19 Son Güncelleme:
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da Baraj Doluluk oranlarını açıkladı. Ekim ayı ile başlayacak ve mayısa kadar devam edecek olan yeni yağışlı mevsime girilirken İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 37,32 olarak gerçekleşmişti.


İSKİ'nin açıklamasında İstanbul'da yakın zamanda susuzluk tehlikesi öngörülmediği, önümüzdeki dönemde alınacak yağışlarla, barajlardaki su miktarının çok daha yukarılara çıkması beklendiği vurgulandı.


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