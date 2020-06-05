Türkiye İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu

İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu

Türkiye

İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu

İstanbul genelinde bazı noktalarda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

05 Haziran 2020, Cuma 18:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Anadolu Yakası’nda özellikle Kozyatağı, Göztepe, Kadıköy, Altunizade ve TEM Ataşehir’de iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Haliç’ten Avcılar’a kadar araç yoğunluğu gözleniyor. TEM otoyolu Gaziosmanpaşa sapağından, Mahmutbey gişelere kadar çift yönlü, O-3 bağlantı yolu İkitelli istikameti Kennedy Caddesi-Bakırköy istikameti ile Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde trafik zaman zaman durma noktasında geldi.

İş çıkışıyla birlikte toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda da yoğunluk oluştu İBB’nin mobil uygulaması verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 oldu.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Stetoskop kulaklı doktor: Cemil Taşçıoğlu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye’ye haksızlık
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, AB'ye güç katacak