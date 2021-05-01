Türkiye İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türkiye

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 01:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da bugün saat 08.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak ve alternatifi olan yollar aktarıldı. Açıklamada, kapatılacak yollar, "Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi." şeklinde duyuruldu. Alternatif yollar ise Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halasgargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
17 günlük kamp
Rauf Tamer
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Pandemi bu yıl sona erebilir mi?
Hakan Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs salgınında can kaybı 40 bin 131’e yükseldi