Meteoroloji'nin günlerdir uyarı yaptığı soğuk hava dalgası ve kar yağışı İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olmaya başladı. Kentin yüksek noktalarına ilk kar taneleri düştü. İstanbul Anadolu yakasında öğle saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman lapa lapa yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının yarından itibaren kent genelinde etkili olacağını açıklamıştı.

Meteoroloji’nin “İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor” açıklamasının ardından İstanbul'da kent genelinde yüksek kesimlerde kar küreme araçları yollara indi. D-100 Karayolu’nun bazı noktalarına da tuz çuvalları yerleştirildi.





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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar uyarısının ardından İstanbul'un belirli noktalarında kar küreme araçları beklemeye başladı. D-100 Karayolu’nun bazı noktalarına da tuz çuvalları yerleştirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından kar yağışı yurdun farklı noktalarını etkilemeye başladı. Meteoroloji aynı uyarıyı İstanbul için de yaptı. Uyarının ardından kent genelinde kar hazırlıkları başladı.

Kentin belirli noktalarında kar küreme araçları hazır şekilde beklemeye başladı. D-100 Karayolu’nun kenarlarına da tuz çuvalları yerleştirildi. Büyükçekmece rampasında bekleyen kar küreme araçları görüntülendi.

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