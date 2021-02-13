İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı. Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Beklenen yağış Edirne'de başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi.
13 Şubat 2021, Cumartesi 22:52 Son Güncelleme:
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Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar hafif şekilde etkili oluyor. Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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