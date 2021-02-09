Meteoroloji, İstanbul'un cumartesi gece saatlerinden itibaren 2 gün boyunca şiddetli kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren 15 derece düşecek. Öte yandan İstanbul'da dün gece etkili olan fırtına geri dönüyor ve yarın sabah saatlerine kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a yeni bir kar yağışı haberi geldi. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek.

14-15 Şubat'ta kar yağışı etkisini artıracak

Megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir."

Şiddetli fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara bölgelerinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (saatte 40-70 kilometre) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Marmara'da fırtına çatıları uçurdu

Genel Müdürlük, dün de Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulunmuş, söz konusu bölgelerde rüzgar 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olmuştu.

İstanbul'da etkili olan fırtına, binaların çatılarının uçmasına, teknelerin batmasına ve ağaçların devrilmesine neden olmuştu.







