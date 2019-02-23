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İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bugün beklenen kar yağışı İstanbul'da önlemleri de beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı.

23 Şubat 2019, Cumartesi 07:28
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İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya ve İstanbul'da kar yağışı görüleceğini duyurdu. Olası kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı.

İBB'ne ait kar küreme ve temizleme araçları, başta D100 Karayolu olmak üzere ana arterlerde ve birçok noktada hazır bekletildi. 


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