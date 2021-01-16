Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı bugün öğle saatleriyle birlikte yeniden etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji'nin açıklamasında İstanbul'daki kar yağışının akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı belirtildi. İstanbul'daki kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de "Pazar günü biraz sürprizler var" diyerek İstanbul'daki kar yağışı için pazar gününe dikkat çekmişti. Sürmeli, "Pazar gündüz sıkı bir kar var. Eğer okullara gidiyor olsaydık okul tatili gelebilirdi. Kardan adam kıvamında yağışlar gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin (Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ulaşım için uyarı

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.







