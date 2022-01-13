Türkiye İstanbul’da beklenen kar yağışı yeniden başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı yeniden başladı

Türkiye

İstanbul’da beklenen kar yağışı yeniden başladı

İstanbul’da kar yağışı zaman zaman bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

13 Ocak 2022, Perşembe 00:44 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı zaman zaman etkili olmaya başladı.

Özellikle megakentin yüksek kesimlerinden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yerlerde ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.

İSTANBUL (İHA)

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