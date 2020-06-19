İstanbul'da beklenen yağış başladı
İstanbul için günler öncesinden yağış uyarısı yapılmıştı. Gök gürültüsü ve sağanak yapış dalgası İstanbul'da etkili olmaya başladı.
19 Haziran 2020, Cuma 12:11 Son Güncelleme:
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Gök gürültüsü ve sağanak yağış özellikle İstanbul Anadolu yakasında etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde peş peşe son dakika yağış uyarısında bulunuyordu. Dün başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan gök gürültüsü ve şiddetli yağış, bugün özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı.
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