Türkiye İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı

Türkiye

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul için günler öncesinden yağış uyarısı yapılmıştı. Gök gürültüsü ve sağanak yapış dalgası İstanbul'da etkili olmaya başladı.

19 Haziran 2020, Cuma 12:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gök gürültüsü ve sağanak yağış özellikle İstanbul Anadolu yakasında etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde peş peşe son dakika yağış uyarısında bulunuyordu. Dün başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan gök gürültüsü ve şiddetli yağış, bugün özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
7 kere gidip-gelen Demirel
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Almanya’nın Türkiye takıntısı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yargıtay Çetin Şen'in cezasını onadı