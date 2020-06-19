Gök gürültüsü ve sağanak yağış özellikle İstanbul Anadolu yakasında etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde peş peşe son dakika yağış uyarısında bulunuyordu. Dün başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan gök gürültüsü ve şiddetli yağış, bugün özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı.



