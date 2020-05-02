Meteoroloji Genel Müdürlüğünden tarafından, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege’de (Manisa, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapılmıştı.

Beklenen yağmur başladı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından megakent İstanbul için yapılan sağanak yağmur uyarısı gece saatlerinde başladı. Sağanak yağmur gök gürültüsüyle beraber geldi Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, saat 00.00 itibariyle Anadolu Yakasında başladı.

İstanbul’un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın hız kaybederek Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Ekipler su baskınlarına karşı hazır bekletildi Sağanak yağışla birlikte meydana gelebilecek olası su baskınlarına karşılık başta İtfaiye ekipleri olmak üzere belediyelerinde ekipleri araçlarıyla birlikte gece boyunca hazır olarak bekleyecek.

Gece gündüze döndü

Çekilen görüntülerde geceyi gündüz gibi aydınlatan şimşekler saniye saniye kaydedildi. Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 23 derece olması bekleniyor.

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Aniden bastırdı

Karabük’te iki gündür aniden bastıran sağanak yağmur yolları göle çevirirken, aşırı yağış heyelan riskini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, Karabük’te etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için sağa sola kaçışırken cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşık bir saat boyunca etkili olan yağışın ardından kente 5 kilograma yakın yağış düştü.

Sağanak yağış nedeniyle dağ yamaçlarından Karabük-Yenice Karayolu’na akan sular sürücüleri tedirgin ederken heyelan riskini arttırdı.

Öte yandan Eskipazar ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Bursa’da sağanak yağış

Bursa’da iftar saatine dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi’nde iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede kara bulutların toplanmasının ardından sağanak yağış başladı. Bir yandan güneş kendini gösterirken, bir yandan ise yağmur şiddetle yağdı. Yağış hafta boyunca Bursa’da etkili olması bekleniyor.

Başkent’te sağanak

Ankara’da aniden bastıran sağanak yağmur etkili oldu.

Ankara'da bir süredir etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde kendini sağanak yağmura bıraktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemezken, bazı sürücüler ise zorlandı.

Tarım alanları zarar gördü

Mersin’in Erdemli ve Gülnar ilçelerinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı. Erdemli ilçesinde bir süre yağan dolu, Esenpınar, Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya, Yeniyurt, Güzeloluk ve Tapureli mahallelerinde sebze ve meyve ekili alanlara zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, zarar gören alanlarda ön hasar tespit çalışması başlattıklarını söyledi.

Çalışmayı kısa sürede tamamlayacaklarını aktaran Yıldız, "Kivi bahçelerinde büyük hasar var. Üzerine tül çekilen elma bahçelerinde de yüzde 80 civarında zarar oluşmuş." diye konuştu. Gülnar ilçesinde de dolu, Kuskan, Dayıcık, Örenpınar, Kurbağa, Üçoluk, Çukurasma mahallelerindeki meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.

İHA-AA