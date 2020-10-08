İstanbul’da beklenen yağmur başladı

Metroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Anadolu Yakası’nda beklenen yağış başladı. Öğleden sonra yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura ve lodosa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara girerek yağmurdan ve rüzgardan korunmaya çalıştı. Üsküdar’da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yağmurdan kaçarken, oturma alanları da boş kaldı. Olası bir yağmur göllenmeleri ve birikintilere karşı belediye araçları hazır bekletildi.

AA