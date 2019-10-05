İstanbul’da beklenen yağmur etkili oldu
Günlerdir İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur gece saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili oldu. Gece saatlerinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini gösterdi
Şimşekler geceyi aydınlattı
Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Büyük ve küçük ölçekte çakan şimşekler kameralara yansıdı.