İstanbul’da beklenen yağmur etkili oldu

Günlerdir İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur gece saatleri itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili oldu. Gece saatlerinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı

05 Ekim 2019, Cumartesi 03:10 Son Güncelleme:
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İstanbul’da beklenen yağmur etkili oldu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili yaptığı duyurunun ardından şehir genelinde yağmur etkisini gösterdi

Şimşekler geceyi aydınlattı

Gök gürültülü sağanak olarak etkisini gösteren yağmurda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Büyük ve küçük ölçekte çakan şimşekler kameralara yansıdı.

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