Türkiye İstanbul'da binlerce kişi geceyi AVM'de geçirdi! İstanbul'da kar esareti...

İstanbul'da binlerce kişi geceyi AVM'de geçirdi! İstanbul'da kar esareti...

Türkiye

İstanbul'da binlerce kişi geceyi AVM'de geçirdi! İstanbul'da kar esareti...

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Başakşehir İkitelli'de 3 bin kişi geceyi AVM'de geçirdi. AVM'de sabahlayan kişilere çorba ve kumandaya dağıtımı yapıldı.

25 Ocak 2022, Salı 12:13 Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşanan kar esaretine kimisi yolda kimisi ise AVM'de yakalandı. O sırada Başakşehir İkitelli'deki Mall of İstanbul'da bulunan çok sayıda vatandaş içeride mahsur kaldı. Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM'de misafir edildi. Yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi.

Kızılay'ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı. Tüm otopark da doldu ve yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu.



İHA


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