Türkiye İstanbul'da bir bankada kasa kiralayan kadın, diğer kasaları çalmak isterken yakalandı

İstanbul'da bir bankada kasa kiralayan kadın, diğer kasaları çalmak isterken yakalandı

Türkiye

İstanbul'da bir bankada kasa kiralayan kadın, diğer kasaları çalmak isterken yakalandı

İstanbul Üsküdar’da bir banka şubesinden kasa kiralayan Ukraynalı kadın, anahtar yaptırdığı diğer kasaları soymak isterken Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

23 Nisan 2021, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Üsküdar'da bir banka şubesinden kasa kiralayan Ukraynalı Andru S. (50) kiralık kasa bölmesindeki diğer kasaları soymak isterken Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 15 gün önce kiraladığı kasasına bakma bahanesiyle diğer kasalara anahtar uydurmaya çalıştığı tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin üzerinden 15 adet ham anahtar ile geçersiz yazılı dolar ele geçirildi.


SÜREKLİ BANKAYA GİDİP KASA ODASINDA ZAMAN GEÇİRDİ

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Üsküdar Selami Ali Mahallesi Cumhuriyet caddesine bir banka şubesinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Yaklaşık 2 ay önce Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı Andru S. 15 gün önce bankaya gidip kendi adına bir kasa kiraladı. Andru hemen hergün kasasının bulunduğu bankaya gidip kasa odasında dakikalarca zaman geçirdi.

YANINDA 15 HAM ANAHTAR GETİRDİ

Andru 15 Nisan günü iddiaya göre yine kiraladığı kasaya para koymak için bankaya gitti. Banka görevlisi kasa odasını açtı. Andru içeri girdi, ancak uzun süre çıkmadı. Bu durumdan şüphelenen banka görevlisi Andru'yu kontrol etmek için gitti. İddiaya göre Ukraynalı adam banka kasa odasındaki 15 kasanın anahtarı İçin yanında 15 ham anahtar getirmiş ve kopyalarını almaya çalışıyordu. Bu durumu fark eden banka çalışanı hemen durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı kasa odasında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 ham anahtar ile çok sayıda geçersiz yazılı dolar ele geçirildi. Şüphelinin o dalarlardı göstererek kasasına para yatıracağını belirtip sürekli geldiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Andru S. Tutuklandı.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yalım Eralp’ten demokrasi endişeleri…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide nasıl yaşamalıyız?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Büyük gün
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hangimiz yağlanmadık çılgınlar gibi?!
Şirin Sever
Hakan Çelik
En değerli yatırım
Hakan Çelik
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Thodex kripto para vurgununda flaş gelişme: 78 kişi için yakalama kararı çıkarıldı