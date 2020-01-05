Niler Albayrak yeni işini sosyal medya hesabından duyurdu. Hürriyet'in haberine göre çok sayıda tebrik mesajı alan Niler Albayrak, trans birey kimliğini hiçbir zaman gizlemediğini belirterek şunları söyledi:

“Eski bir seks işçisiyim. Biz translar iş bulmakta büyük zorluklar yaşıyoruz. 2015 yılından bu yana CHP’de aktif olarak çalışıyorum. Gerek çevreme gerek partideki arkadaşlarıma tekrar seks işçiliği yapmak istemediğimi söylüyordum. Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli de çağrıma kulak verdi. Ben zaten LGBTİ camiasında çok sayıda ilke imza atmış biriyim. İlk kez bir siyasi partide delege oldum. İlk kez ilçe asil yöneticisi oldum. Mutluyum, yine bir ilki başardığımı düşünüyorum. İlk kez trans kimliğini saklamayan bir kişi resmi bir kurumda şoför olarak çalışacak. 35 yıllık şoförüm, çok sevdiğim bir iş. Trans kadın olarak toplumun bize dayattığı seks işçiliğine mahkûm olmadığımızı göstermiş oldum.”

"Yönelimden çok liyakatle ilgiliyiz"

Belediye Başkanı Turan Hançerli ise şu açıklamayı yaptı: “Esasen biz bireylerin yöneliminden çok liyakatiyle ilgiliyiz. Bizim şoföre ihtiyacımız vardı. Başvuru yaptı, bizler değerlendirdik ve işe aldık. Belediye olarak kadın istihdamına çok önem veriyoruz. 2018 verilerine göre, kadın istihdamı yüzde 29 ve bu oran çok az. İhtiyaç olmasına rağmen sadece kadın olduğu için işe alınmayan kadınlar var. Avcılar Belediyesi olarak her daim eşitlik ve adaletten yanayız. Anayasada yer alan eşitlik ilkesine her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız var. Zorda olanların, ayrımcılık yapılanların yanında olmaya devam edeceğiz. Bireylerin yaşamsal haklarını savunacağız. Gerçek sorunlara, gerçek çözümler üreteceğiz.”



