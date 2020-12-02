İstanbul'da bir bölge daha riskli alan ilan edildi
Cumhurbaşkanı tarafından imzalı karara göre İstanbul Bağcılar'da Göztepe Mahallesi sınırları içinde yer alan bir bölgenin riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
02 Aralık 2020, Çarşamba 10:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da birçok bölge riskli alan ilan edilmişti. İşte o bölgeler:
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölge,
İstanbul’un Bağcılar ilçesi Yenimahalle mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar,
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu Mahallesi sınırlarında bulunan alan "riskli alan" ilan edildiği belirtildi.
BUNLARI DA OKUYUN