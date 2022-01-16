Türkiye İstanbul'da Boğaz trafiği normale döndü

İstanbul'da Boğaz trafiği normale döndü

Türkiye

İstanbul'da Boğaz trafiği normale döndü

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde kuru yük gemisinin makine arızası vermesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Sarıyer Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi. Çalışmaların sona ermesinin ardından Boğaz trafiği normale döndü.

16 Ocak 2022, Pazar 22:38 Son Güncelleme:
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "BRAVE KNIGHT isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-8, KURTARMA-10 römorkörlerimiz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.

Ozan URAL / İSTANBUL, (DHA)


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