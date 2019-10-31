İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak

Vodafone İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul tarafından 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Bu yıl 41.’si gerçekleşecek olan maraton sebebiyle İstanbul’da bazı yollar kapatılacak.

Gece saat 3’te kapanacak olan yollar saat 15:00'ten itibaren araç trafiğine açılacak.

3 Kasım Pazar günü yola çıkacak sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif rotaları kontrol etmeleri gerekmektedir.

3 Kasım 2019 Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar

Anadolu Yakası’nda kapatılacak yollar:

• Kısıklı Caddesi,

• D-100 kuzey ve güney katılım,

• Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım,

• Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım,

• Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım,

• Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım,

• Güney Zincirlikuyu ayrımı,

• Sait Çiftçi katılımı,

• Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım,

• Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,

• Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım,

• FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım,

• Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım,

• Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası,

Avrupa Yakası’nda kapatılacak yollar:

• Avrasya Tüneli çift yönlü,

• 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,

• Merkez Komutanlığı ışıklar,

• Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım),

• Yıldız ışıklar,

• Akdoğan Sokak girişi,

• Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri,

• Beşiktaş Meydan,

• Palangalar ışıklar,

• Ortaköy Meydanı,

• Muhakkik Sokak girişi,

• Akaretler ışıklar,

• Bayıldım alt baş,

• Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri,

• Mete Kavşağı,

• Gümüş Caddesi başı,

• Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş,

• Dolmabahçe ışıklar,

• Akyol Caddesi başı,

• Meclis-i Mebusan Yokuşu başı,

• Aydilimi Pastanesi yanı,

• Kabataş ışıklar,

• Fındıklı ışıklar,

• Deniz Limanı çıkışı,

• Salı Pazarı ışıklar,

• Boğazkesen Caddesi gelişi,

• Boğazkesen ışıklar,

• Tophane ışıklar,

• Revani Sokak gelişi,

• Kemeraltı ışıklar,

• Karaköy Meydanı,

• Perşembe Pazarı ışıklar,

• Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet,

• Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi,

• Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş,

• Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön,

• Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı,

• Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı,

• Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti,

• Ragıp Gümüşpala Caddesi,

• Reşadiye Caddesi,

• Atatürk Bulvarı,

• Mustafa Kemal Paşa Bulvarı,

• Sultanahmet At Meydanı,

• Yerebatan Caddesi,

• Klodfarer Caddesi,

• Nuruosmaniye Caddesi,

• Ayasofya Meydanı,

• Galata ve Unkapanı köprüleri.

Haritayı büyük boyutta incelemek için tıklayınız