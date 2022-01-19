İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı 19 Ocak 2022? Hrant Dink’in ölüm yıldönümünde hangi yollar kapanacak?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Hrant Dink’in ölüm yıldönümü nedeniyle alınan önlemler kapsamında bazı yolların kapatılacağı belirtildi. Peki, İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı? İşte 19 Ocak 2022 Hrant Dink’in ölüm yıldönümünde kapalı olan yollar…
19 Ocak 2022, Çarşamba 09:58 Son Güncelleme:
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19 Ocak 2022 Çarşamba günü Hrant Dink’in ölüm yıldönümü nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde saat 11.00’den itibaren İstanbul’da bazı yollar kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kapatılan yollar ve alternatifleri kamuoyu ile paylaşıldı…
19 OCAK 2022 HRANT DİNK’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar:
- Halaskargazi Caddesi
- Tavukçu Feti Sokak
- Pangaltı 2236 Nolu ışıklar
- Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi)
- Zafer Sokak Şişli İstikameti
- Özgür Sokak Şişli İstikameti
Alternatif Güzergahlar:
- Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecektir.
- Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine yönlendirilecektir.
- Taksimden gelen akım Valikonağı Caddesi’ne yönlendirilecektir.
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