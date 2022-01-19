19 Ocak 2022 Çarşamba günü Hrant Dink’in ölüm yıldönümü nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde saat 11.00’den itibaren İstanbul’da bazı yollar kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kapatılan yollar ve alternatifleri kamuoyu ile paylaşıldı…

19 OCAK 2022 HRANT DİNK’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar:

Halaskargazi Caddesi

Tavukçu Feti Sokak

Pangaltı 2236 Nolu ışıklar

Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi)

Zafer Sokak Şişli İstikameti

Özgür Sokak Şişli İstikameti

Alternatif Güzergahlar: