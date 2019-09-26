Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul’da deprem nedeniyle eğitim öğretimin bugün tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, okul ve kurum müdürlüklerinden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 7 bin 60 okulda tarama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da yaşanan depreme ilişkin Valilikte açıklamalarda bulundu.

Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız. (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca, "İstanbul'da bugün okullarımız açık olacaktır." dedi.

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İSTANBUL (AA)