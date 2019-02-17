Meteoroloji tarafından yayınlanan son bilgilere göre Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere, Marmara ve Ege'de Güneş kendini gösterecek. Doğu Karadeniz'de ise aynı durum söz konusu değil. O bölgede bugün gök görültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise kar etkisini gösterecek. Yurdun iç kesimlerinde sisli bir hava olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde.

İSTANBUL'DA BU HAFTA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini parçalı bulutlu ve nispeten daha yüksek sıcaklıklara bırakacak. İstanbul'da hafta boyunca hava 10 derecenin üzerinde seyredecek ve yağış beklenmiyor.

İşte 5 günlük hava tahmini:



