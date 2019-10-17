İstanbul’da bulunan en iyi 5 müze

İstanbul Arkeoloji Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri üç ana birimden oluşan bir müzeler kompleksidir. Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi. Türkiye’nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin koleksiyonlarında imparatorluk topraklarından getirilen, çeşitli kültürlere ait bir milyona yakın eser bulunmaktadır.

Ziyaret hakkında

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 17:00

Kapalı Günler: Pazartesi

Giriş Ücreti : 36 TL

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya’nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı’dır.

Bizans İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir Bazilika bulunduğundan, Bazilika Sarnıcı olarak da anılır.

Ziyaret hakkında

Müze haftanın 7 günü ziyarete açık.

Ücretlendirme

Öğrenci ve Öğretmen: 5,00 TL

Tam: 10,00 TL

Yabancı Ziyaret: 20,00 TL

Ayasofya

En çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Ayasofya; sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen anıtlardan biri olup, dünyanın 8. harikası olarak gösterilmektedir.

Ziyaret hakkında

Ayasofya Müzesi, her gün ziyarete açıktır.

Kış sezonu-1 Kasım-31 Mart arası 09.00 - 17.00

Gişe Kapanış Saati: 16.00

Giriş Ücreti: 72 TL.

Topkapı

Topkapı Sarayı, İstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır.

Bir zamanlar içinde 4.000'e yakın insan yaşamıştır.

Ziyaret hakkında

Müze Giriş Bileti: 72 Türk Lirası

Harem Bölümü hariç olmak üzere Topkapı Sarayı Müzesi'ne giriş bileti 72 Türk Lirası’dır.

Müze Giriş Bileti: 72 Türk Lirası

Harem Bölümü hariç olmak üzere Topkapı Sarayı Müzesi'ne giriş bileti 72 Türk Lirası’dır.

Müze bilet satışlarında grup indirimi uygulanmamaktadır.

Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu Giriş Bileti: 42 Türk Lirası

Müze ile birlikte Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu Bölümleri'ni de gezebilmek için Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu giriş bileti, müze giriş biletinden ayrı olarak 42 Türk Lirası’dır.

Müze Kart Harem Bölümü'nde geçerli değildir.

Harem bilet satışlarında grup indirimi uygulanmamaktadır.

Aya İrini Giriş Bileti: 36 Türk Lirası

Müze Kart Aya İrini'de geçerli değildir

Aya İrini'de grup indirimi uygulanmamaktadır.

Aya İrini ziyareti için alınan bilet, Topkapı Sarayı Müzesi ve Harem bölümü girişi için geçerli değildir.

Türkiye’nin sanatsal yaratıcılığını ve kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak amacıyla 2004 yılında ülkemizin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak kurulan İstanbul Modern, disiplinlerarası etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, Karaköy’deki yeni binası tamamlanana kadar tüm faaliyetlerini sürdüreceği geçici mekânına taşındı. İstanbul Modern, koleksiyon ve süreli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, kafe ve mağazasıyla Beyoğlu’ndaki tarihi binasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ziyaret hakkında

Ücretler

Tam: 32 TL

İndirimli (Öğrenci, Öğretmen,

Emekli ve 65 Yaş Üstündekiler): 18 TL

Gruplar (10 kişi ve üzeri): 25 TL

Uluslararası ziyaretçiler

Tam: 72 TL

İndirimli (Öğrenci ve 65 Yaş Üstündekiler): 54 TL

Gruplar (10 kişi ve üzeri): 54 TL

İstanbul Modern Üyeleri, Engelli Ziyaretçiler, 12 Yaşından Küçük Çocuklar, ICOM, CIMAM, MMKD Kart Sahipleri: Ücretsiz

Perşembe günleri Türkiye’de ikamet eden ziyaretçilere ücretsizdir.

Salı günleri saat 14.00 - 18.00 arası,

18 - 25 yaşındaki, Türkiye’de ikamet eden gençlere ücretsizdir.

Sinema Gösterim Ücretleri

İstanbul Modern Sinema: 20 TL

İstanbul Modern ziyaretçilerine ve üyelerine ücretsizdir.

Müzekart+ ile İstanbul Modern’i yılda bir kez ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.



